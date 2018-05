31-05-2018, K. Bouman

Uitslaande brand verwoest woning in Holwierde

Holwierde - Een twee-onder-een-kap woning aan Het Vliet in Holwierde is donderdagmorgen om 04:50 uur in vlammen opgegaan. De bewoners raakten niet gewond. Er was geen redden meer aan voor de brandweer.