31-05-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Brandweer rukt uit voor een kleine binnenbrand

Groningen - De brandweer van Groningen is Donderdagochtend om 11:25 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Tressenplaats.

Ter plaatse bleek het te gaan om een kleine binnenbrand in een woning. De brandweer heeft het kleine brandje geblust en een nacontrole gedaan. Volgens de politiewoordvoerder bleek de bewoner in de war te zijn. Vandaar dat de politie met schilden de woning heeft betreden.

Afgelopen maandag heeft de politie ook al een inval in dezelfde woning gedaan, toen is de bewoner aangehouden en opgenomen. De schade in de woning bleef beperkt. Het is nog onbekend of er dit keer aanhoudingen zijn verricht. Waardoor de brand is ontstaan is ook niet bekend.