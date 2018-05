31-05-2018, Prorail info & Jeroen v/d Ploeg en Joey Lameris

Helikopter boven het spoor, waarom ?

Haren - ProRail vliegt de komende dagen regelmatig met een helikopter om luchtfoto's en laserscans te maken van het spoor.

De opnamen maken we om onze(Prorail) eigen topografische kaart, de basisbeheerkaart up te daten. Ook maken we met de data 3D weergaven van bijvoorbeeld stations.