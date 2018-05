31-05-2018, 112Groningen

Botsing vrachtwagen/ auto op het Emma viaduct

Groningen - Op het Emma viaduct in de stad is donderdagavond een auto zwaar beschadigd geraakt nadat deze in botsing kwam met een vrachtwagen. Niemand raakte gewond.

Het lijkt er op een voorrangsfout van 1 van beide partijen de oorzaak was. Poort heeft de auto geborgen.