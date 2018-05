01-06-2018, Michael Huising 112gr.

Gewonde eend met kuikens

Wildervank - Donderdagavond even voor tien uur werd brandweer Veendam opgeroepen voor assistentie aan de dierambulance. Deze was ter plaatse aan de Sportterreinstraat waar een gewonde moeder eend met haar zes kuikens rond zwom.

De moeder eend is vermoedelijk eerder deze dag in aanraking gekomen met een auto. De brandweer kwam met de boot ter plaatse en ging op jacht om de eenden te vangen. De moeder eend was snel gevangen, maar toen moesten de zes kuikens nog worden gevangen.

Na veel heen en weer te zijn gevaren achter de kuikens aan, werden vier van de zes kuikens met behulp van een net gevangen. De beestjes werden naar een brug gedreven waarna er een net over kon worden gegooid. Ze zaten er alle zes in, maar toch wisten twee kuikens nog weer te ontsnappen. Er zijn nog een aantal pogingen gedaan om deze twee alsnog te vangen, maar dit is niet gelukt.