01-06-2018, 112Groningen

Lichtgewonde bij ongeval in Haren

Haren - Bij een ongeval op Dr E. H. Ebelsweg raakte vrijdagmorgen omstreeks half tien één persoon licht gewond.

De bestuurster werd door het ambulance personeel gecontroleerd maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De auto had aan de voorzijde forse schade en is door een bergingsbedrijf afgesleept.