Paard te water Koerspad Groningen (Video)

Groningen - Op het Koerspad was vrijdagmiddag een paard in een sloot terecht gekomen. Het dier was behoorlijk uitgeput doordat hij vast zat in de sloot.

De hulpverleningskraan van de brandweer moest erbij komen om het uitgeputte dier te redden, na een uur was hij eruit. Het dier maakt het goed. Oogtv (tv)