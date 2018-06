01-06-2018, Patrick Wind 112gr. & B. vd Berg

1 lichtgewonde bij woningbrand Visserstraat

Groningen - In een woning aan de Visserstraat in de binnenstad heeft vrijdagmiddag korte tijd brand gewoed. Bij de brand is de bewoner lichtgewond geraakt.



De melding kwam even na de klok van 16.00 uur binnen waarop er werd uitgerukt met een bluswagen en een hoogwerker. “Toen wij ter plaatse kwamen bleek dat de rookontwikkeling was veroorzaakt door een pannetje op het vuur”, vertelt een woordvoerder van de brandweer. “Deze was reeds door de bewoner van het vuur gehaald. Wij hebben in de woning een controle gedaan en hebben de woning ook geventileerd om de rook weg te krijgen.”

De bewoner is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. “Hij heeft rook binnengekregen en is om die reden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.” De schade in de woning is volgens de brandweer beperkt gebleven.(oogtv tekst)