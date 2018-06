13-06-2018, Redactie

Brandweer Groningen & VR Groningen aanwezig op 112dag

Groningen - Op zaterdag 16 juni 2018 zal de directeur van Veiligheidsregio Groningen, Wilma Mansveld de 112groningenDag officieel gaan openen.

Ook de brandweer Groningen, en de Veiligheidregio Groningen en de Bon Holding komen met een mooie stand op de 112Groningendag. Ze laten vanalles zien op deze dag. Ze staan in de expo hal. o.a is hun nieuwe tankautospuit te zien. Brandweer Bedum doet de demo`s. Buiten staat de jeugdbrandweer Westerkwartier met water te spuiten. Om 15:20 uur doet de brandweer ook mee met de multidisciplinare oefening op het demoveld. Dit mag je niet missen !

Buiten staat de jeugdbrandweer Westerkwartier met water te spuiten. Om 15:20 uur doet de brandweer ook mee met de multidisciplinare oefening op het demoveld.Dit mag je niet missen !

Plaats van handeling is MartiniPlaza in Groningen. De deuren gaan open om 10.00 uur. De officiële opening vindt plaats om 11.00 uur op het demoveld op het buitenterrein van MartiniPlaza.





Veiligheid in onze samenleving is iets waar we samen voor kunnen staan. Ook voor de calamiteitensite 112Groningen.nl komt vaak de camera op de tweede plaats. Onze fotografen zijn vaak snel ter plaatse bij een brand of een ongeval. Zeker niet als ramptoerist, maar als nieuwsbrenger, waarbij de eerste hulp voorop staat.





Zaterdag 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur: De 112groningenDag in MartiniPlaza. Dit spektakel mag u niet missen! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl. Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.