02-06-2018, Redactie

Wilma Mansveld opent 112groningenDag

Groningen - Op zaterdag 16 juni 2018 zal de directeur van Veiligheidsregio Groningen, Wilma Mansveld de 112groningenDag officieel gaan openen. Deze dag wordt gehouden ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van 112Groningen.nl

Plaats van handeling is MartiniPlaza in Groningen. De deuren gaan open om 10.00 uur. De officiële opening vindt plaats om 11.00 uur op het demoveld op het buitenterrein van MartiniPlaza.





De 112groningenDag staat geheel in het teken van veiligheid met spectaculaire demonstraties van diverse hulpdiensten en een grote veiligheidsmarkt. Politie, brandweer, ambulancezorg, justitie, defensie en vele anderen laten deze dag zien wat ze in huis hebben. Ook kunt u in een speciaal ingerichte stand een kijkje komen nemen achter de schermen in de meldkamer. Eigenlijk is er te veel om op te noemen. Een duikdemonstratie, reddingshonden, dierenambulance, crashtender, oldtimer show, Prorail, berging, reddings- en brand demonstraties zijn een greep uit het aanbod.





Ook wordt er een mega groot Defensie plein ingericht met verschillende eenheden, voertuigen en activiteiten. Wel eens op de brug van een groot marineschip gestaan om dat te besturen? Of gevlogen in een Joint Strike Fighter? Misschien liever een voertuig met of zonder rupsbanden van dichtbij bekijken? Liever actief bezig? Dat kan ook! Kom dan schieten in de schietsimulator of klim in de klimwand. Het kan allemaal op de 112GroningenDag!





Op de grootste veiligheidsmarkt van Noord-Nederland vindt u van alles op het gebied van brand- en inbraakpreventie, camerabewaking, reanimatie, bhv, en vele anderen. Bijna 80 instanties zijn op de 112groningenDag aanwezig. Ook muzikaal zijn er optredens van het Politie Orkest Noord Nederland en het North Frisian Percussie Corps.





Veiligheid in onze samenleving is iets waar we samen voor kunnen staan. Ook voor de calamiteitensite 112Groningen.nl komt vaak de camera op de tweede plaats. Onze fotografen zijn vaak snel ter plaatse bij een brand of een ongeval. Zeker niet als ramptoerist, maar als nieuwsbrenger, waarbij de eerste hulp voorop staat.





Zaterdag 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur: De 112groningenDag in MartiniPlaza. Dit spektakel mag u niet missen! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl. Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.