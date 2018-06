02-06-2018, 112Groningen.nl

Brandweer verricht metingen in woning 't Waar

't Waar - De brandweer van Wagenborgen is zaterdagmorgen opgeroepen om metingen te verrichten in een woning aan de Hoofdweg in het 't Waar.

In de woning ging een koolmonoxide melder af. De bewoner vertrouwde de zaak niet en lichtte de brandweer in. De brandweer heeft in de woning metingen verricht maar daar werd niks aangetroffen.