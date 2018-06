02-06-2018, 112Groningen.nl

Voetbalvereniging Wagenborger Boys gedupeerd door hevige regenval

Wagenborgen - Voetbal vereniging Wagenborger Boys uit Wagenborgen is gedupeerd door de vele regenval van de afgelopen dagen.

Door de vele regen is er een waterlekkage ontstaan in het gebouw van de Wagenborger voetbalvereniging. Doordat het water niet weg kon ontstond er een lekkage, waarna er in het gebouw meerdere plafondplaten naar beneden kwamen. Het gebouw, wat onder de gemeente Delfzijl valt, heeft forse schade opgelopen. De gemeente heeft de eerste schade proberen te repareren en de loshangende plafondplaten verwijderd.

Renovatie

Vorig jaar kwam de gemeente met berichten om de voetbalvereniging een eenmalig financiële bijdrage te verstrekken van € 120.000,- voor de renovatie en verbouw van hun bestaande kleedaccommodatie op het sportpark Burgemeester Van Kampen in Wagenborgen.

Op 11 juni wordt er gestart met de renovatiewerkzaamheden.