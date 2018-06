02-06-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Voetganger en motorrijder gewond na aanrijding (Video)

Groningen - Op de Hereweg in Groningen is zaterdagmiddag een voetganger aangereden door een bestuurder van een motorscooter. Beide betrokkenen raakten hierbij gewond, waarvan 1 ernstig.

Het ambulancepersoneel kwam snel ter plaatse om beide slachtoffers hulp te verlenen. De bestuurder van de motor is zwaargewond en met spoed naar het ziekenhuis overgebracht, meldt de politie.



De verwondingen van de voetganger worden ook in het ziekenhuis onderzocht, maar deze persoon is buiten levensgevaar.



Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onbekend, hiernaar doet de Politie onderzoek. De Hereweg werd ten tijde van het ongeval deels afgezet voor het verkeer.