03-06-2018, Martin Nuver 112Gr.

Man(43) steelt wijn en zwemt kanaal over om te vluchten

Groningen - Zaterdagmiddag kwam er een duikalarm binnen bij het Van Starkenborgkanaal in de stad. Op de Winsummerweg bleek twee minuten later dat er een man(43) was aangehouden die in het water had gezwommen vanaf de andere kant.