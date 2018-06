02-06-2018, Martin Nuver 112Gr.

Man steelt en zwemt kanaal over om te vluchten

Groningen - Zaterdagmiddag kwam er een duikalarm binnen bij het Van Starkenborgkanaal in de stad. Op de Winsummerweg bleek twee minuten later dat er een man was aangehouden die in het water had gezwommen vanaf de andere kant.

Deze bleek gestolen te hebben bij een supermarkt er vlak in de buurt. De politie heeft dit nog niet bevestigd ,maar de winkel wel. Hij was gevlucht en had verwacht dat hij de politie hond te slim af was door in het kanaal te springen, echter gingen andere agenten hem aan de overkant opwachten en arresteren.