Capaciteitstest brandweer Veiligheidsregio Groningen (Video)

Delfzijl - Op zaterdag 2 juni organiseerde brandweer Groningen een grootschalige oefening in de Farmsumerhaven vlakbij Delfzijl.

Met meerdere dompelpompen en twee schuimblusvoertuigen werd de bluswatercapaciteit getest.Het belangrijkste doel was het oefenen met het oppompen en verplaatsen van grote hoeveelheden bluswater door het gebruik van dompelpompen en waterkanonnen. Ook werden twee schuimblusvoertuigen ingezet om te oefenen met bestrijding van industriële branden.

Hierbij werd geen schuim gebruikt, maar werd dit gesimuleerd door water op te zuigen uit IBC vaten. Ook de politie deed mee aan de oefening. Er werd namelijk geoefend in het rijden in colonne. De oefening begon om 08.30 uur bij Hotel Van der Valk in Zuidbroek. Via de N33 werd de voertuigencolonne onder begeleiding van de politie naar Delfzijl vervoerd.

In de colonne reden de volgende voertuigen mee : de MCU uit Haren , Dompelpompen uit Veendam, Delfzijl, Hoogezand en Zuidhorn, Schuimblusvoertuigen van Delfzijl en Groningen Stad, Logistiek voertuig uit Veendam met aan boord de HRU/SOA en 2 dienstauto`s.