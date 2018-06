03-06-2018, G. Twickler 112Gr.

Forse brand bij Over Milieu in Stadskanaal

Stadskanaal - Bij Over Milieu aan de Industriestraat in Stadskanaal is zaterdagnacht om 01:40 uur door nog onbekende oorzaak brand ontstaan. De brandweer ging ter plaatse en gelijk werd er middelbrand gegeven waarop ook een tweede tankautospuit werd gealarmeerd.