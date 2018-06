04-06-2018, Marcella Werkman 112Gr.

Man(22) komt om het leven bij motorongeval in Eenrum (Video)

Eenrum - Zondagnacht om 00:05 uur kwam er een melding van een persoon te water aan de Dwarsweg in Eenrum. Het ging ter plaatse om een motorrijder(22) uit Winsum die met zijn motor in een sloot was gekomen.

De man bleek al te zijn overleden, hulpdiensten konden niks meer doen voor de man. De Voa onderzoekt de zaak. Het lijkt op een eenzijdig ongeval. De motor werd later geborgen. Het onderzoek is nog bezig. Tv Noord