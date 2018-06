04-06-2018, Politie.nl

Drie aanhoudingen in henneponderzoek

Sappemeer - De politie heeft vorige week maandag een 48-jarige inwoner van Groningen, een 49-jarige inwoner van een klein dorpje uit de gemeente Midden-Groningen en een 50-jarige inwoner van Bedum aangehouden.

De mannen worden verdacht van het kweken van hennep in een loods aan de Noorderstraat in Sappemeer

Grote hennepkwekerij

Na een anonieme tip werd in oktober 2017 in een loods aan de Noorderstraat een grote hennepkwekerij ontdekt. Naast enkele honderden volgroeide hennepplanten, vonden agenten ook duizenden hennepstekjes en een hennepdrogerij. Alles werd in beslag genomen en vernietigd.

Sporenonderzoek In de loods werd uiteraard sporenonderzoek gedaan. Hierbij werd onder andere DNA aangetroffen. Dit bleek afkomstig te zijn van een 48-jarige man uit Groningen. Het hennepteam deed vervolgonderzoek. Daaruit werd duidelijk dat de huurder en de onderhuurder van het pand vermoedelijk ook betrokken waren bij het kweken van hennep.

Aanhoudingen

Vorige week werd de 48-jarige Groningen, de 49-jarige man uit een klein dorpje uit de gemeenten Midden-Groningen en de 50-jarige man uit Bedum aangehouden. De verdachten werden overgebracht naar het politiebureau. Na verhoor mochten ze het politiebureau weer verlaten. Tegen werd proces-verbaal opgemaakt. Het onderzoek, waaronder financieel onderzoek, gaat verder.