Anonieme tips

Bij de politie waren meerdere anonieme tips binnengekomen dat in het leegstaande fabriekspand mogelijk hennep werd geteeld. Reden genoeg om een nader onderzoek in te stellen. Tijdens dit onderzoek werd al snel duidelijk dat in het pand vermoedelijk een grote hennepkwekerij moest zitten. Zo bleek dat het stroomgebruik vanaf deze locatie bijzonder hoog, terwijl er geen zichtbare bedrijfsactiviteiten waarneembaar waren.





Verder onderzoek

Tijdens het politieonderzoek werd duidelijk dat een 50-jarige man uit Dedemsvaart als eigenaar te boek stond van het pand. Hij ontving iedere maand voor duizenden euro’s aan huur. Een 60-jarige man uit Burgum en een 54-jarige man uit Leeuwarden waren de afgelopen maanden betrokken bij het betalen van deze huursom. Aangezien er geen zichtbare bedrijfsactiviteiten te zien waren, was de hoogte van de huursom opmerkelijk. Het hennepteam van de politie heeft zodoende het vermoeden dat de leegstaande fabriek is aangekocht voor het verrichten van criminele activiteiten.





Inval

Na de inval werd een 37-jarige man uit Den Helder, een 38-jarige man uit Sint Jacobiparochie en een 47-jarige man uit Julianadorp op heterdaad aangehouden. In het pand vonden agenten daarna een hennepkwekerij met ruim 5000 planten. De hennep en alle apparatuur werd in beslag genomen en vernietigd. Na de inval werden ook de mannen uit Dedemsvaart, Burgum en Leeuwarden aangehouden. Dit trio wordt ook verdacht van het telen van hennep.





Integrale aanpak

De stroom voor de hennepkwekerij werd illegaal afgetapt. Netbeheerder Enexis heeft van deze diefstal dan ook aangifte gedaan. Tevens gaan ze proberen om de gemaakte kosten en de gestolen energie te verhalen op de verdachten. De gemeente Midden-Groningen is van plan om het fabriekspand voor de duur van enkele maanden te sluiten. Tenslotte legde het onderzoeksteam beslag op het pand. Het Openbaar Ministerie zal aan de rechter vragen om het fabriekspand verbeurd te laten verklaren. De overheid wordt dan eigenaar en zal het pand verkopen. Al deze maatregelen maken deel uit van een integrale aanpak om zo extra barrières op te werpen in de strijd tegen georganiseerde hennepcriminaliteit.





Aanpak hennepteelt in Noord-Nederland

De politie, het openbaar ministerie, gemeenten in Noord-Nederland en de netbeheerders, zoals ook Enexis, pakken georganiseerde hennepteelt aan. Het houden van hennepplantages brengt grote risico’s op brand- en waterschade met zich mee. Daarnaast vormt dit een ernstige bedreiging voor de omgeving en voor de veiligheid van omwonenden. De politie wil ook de organisatie achter de hennepteelt hard aanpakken. Naast roerende goederen kunnen ook onroerende goederen in beslag worden genomen van personen die zich bezig houden met georganiseerde hennepteelt. Als blijkt dat iemand veel geld uitgeeft dat niet in verhouding staat met het inkomen, dan mogen de eigendommen in beslag worden genomen.





Tips

Heeft u informatie over een mogelijke hennepkwekerij? Of ziet u veel verdachte activiteiten bij leegstaande panden? Bel dan met de politie via 0900-8844 en geef uw informatie door. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000.