Twee doden bij ongeval N361 bij Leens (Video)

Leens - Bij een ernstige aanrijding tussen een vrachtwagen en een auto op de Breekweg/ N361 in Leens zijn maandagmorgen om 11:20 uur twee personen ernstig bekneld geraakt.

De weg was uren lang volledig afgesloten. De Voa deed onderzoek naar de toedracht. Over de oorzaak is nog niets te zeggen.

Bij het ongeval tussen de vrachtwagen en de auto zijn de twee inzittenden(echtpaar) van de auto om het leven gekomen.

