04-06-2018, Joey Lameris & Michael Huising

Buggy uit 1966 brandt als een fakkel in Haren

Haren - Maandagavond rond 20.30 uur is een ‘buggy uit 1966’ in brand gevlogen tijdens een ritje over de Rijksstraatweg in Haren. Wat een mooie avond moest worden eindigde triest.