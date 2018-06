04-06-2018, Redactie

Omgevingsdienst Groningen op 112GroningenDag

Groningen - De Omgevingsdienst Groningen is zaterdag 16 juni 2018 aanwezig met een voertuig op de 112GroningenDag in MartiniPlaza in Groningen. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!

Natuurlijk wil iedereen in een veilige omgeving wonen, ook in de regio Groningen. De zorg voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving wordt steeds belangrijker en complexer. De overheid moet keuzes maken hoe wij de openbare ruimte optimaal gebruiken en tegelijkertijd wil zij ervoor zorgen dat iedereen in een veilige en schone omgeving opgroeit.





Er zijn in Nederland veel regels. Die regels zijn er om de omgeving veilig, schoon en duurzaam te houden: nu en in de toekomst. De Omgevingsdienst Groningen is een onafhankelijke betrouwbare kennispartner die werkt in opdracht van de Groninger gemeenten, provincie Groningen en de provincie Friesland en Drenthe.





Helaas kunnen we de mogelijkheid dat er calamiteiten (o.a. cafébrand Volendam en de vuurwerkramp Enschede) plaatsvinden niet volledig wegnemen. Soms kan het gaan om een asbestbrand, in andere gevallen gaat het om een gevaarlijke stof die vrijgekomen is. Wij doen uiteraard ons uiterste best om de risico's op calamiteiten zo laag mogelijk te houden door duidelijke en actuele vergunningen te schrijven, scherp toezicht te houden en zo nodig handhavend op te treden. Bij de Omgevingsdienst Groningen, met als standplaats ons kantoor aan de Lloydsweg in Veendam, werken circa 175 medewerkers, ieder met zijn of haar eigen specialisme. Grote kans dat u op de één of andere manier met de Omgevingsdienst Groningen van doen heeft gehad of in de toekomst met ons te maken krijgt.





Op zaterdag 16 juni 2018 op de 112GroningenDag maken wij graag kennis met u. Wij informeren u graag verder over de uitvoering van ons werk en horen graag wat uw beelden zijn van de leefomgeving. Onze medewerkers vertellen graag vanuit hun eigen expertise wat zij doen. Heeft u bijvoorbeeld wel eens een echte geluidsmeter gezien? Of bent u benieuwd naar onze elektronische (loop)neuzen? Neem gerust een kijkje en vraag onze specialisten naar hun verhaal.

Gaat uw hart nu al sneller kloppen? Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s, kijk op onze website www.od-groningen.nl onder de tab vacatures.





Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur geven diverse hulpverleningsinstanties spectaculaire demonstraties en er is een grote informatie/veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.





Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p. Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag