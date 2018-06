05-06-2018, Redactie

Grote Multidisciplinaire demonstratie op 112GroningenDag

Groningen - Op zaterdag 16 juni 2018 vindt een grote multidisciplinaire demonstratie plaats tijdens de 112GroningenDag in Martiniplaza.

Aan dit schouwspel werken de Veiligheidsregio Groningen, Politie Noord Nederland, Ambulancezorg Groningen, Dienst Vervoer & Ondersteuning en Lotuskring Noord Drenthe samen. Het betreft een multidisciplinaire praktijkoefening waarbij alle disciplines vertegenwoordigd zijn die een rol vervullen bij een incident/calamiteit van een verkeersongeval. De demonstratie heeft de naam “De overval”gekregen.





Scenario

Er is een overval gepleegd op een juwelier in de stad Groningen. Onder bedreiging van een honkbalknuppel is er een grote hoeveelheid sieraden buit gemaakt. Direct na de overval zijn twee verdachten in een auto gevlucht. De twee verdachten dragen bivakmutsen. Na de overval werd de politie gealarmeerd, die de voortvluchtige overvallers al snel in het versier krijgen. Een wilde achtervolging eindigt op het demoveld van MartiniPlaza. De auto van de overvallers botst met volle snelheid tegen een andere auto aan…





Hoe loopt dit af? Hoe werken de hulpdiensten samen om de overvallers in te rekenen? Hoe en wanneer kun je eventuele slachtoffers in deze gevaarlijke situatie veilig uit hun auto halen en van medische zorg voorzien? Wat zijn de protocollen en waarom komt eigen veiligheid altijd op de eerste plaats? Antwoord op deze vragen krijgt u op de 112GroningenDag op het demoveld van MartiniPlaza. Een spectaculair schouwspel, wat u niet mag missen.

LET OP: Deze grote multidisciplinaire demonstratie wordt slechts één keer vertoond deze dag en start om 15.20 uur.

Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur geven diverse hulpverleningsinstanties spectaculaire demonstraties en er is een grote informatie/veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.





Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.



Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag