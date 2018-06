06-06-2018, Oogtv bron

Zoektocht naar vuurwapen in Coranthijnestraat

Groningen - Politieagenten hebben dinsdag aan het einde van de middag een zoektocht gehouden in de Coranthijnestraat in de West-Indischebuurt naar een weggegooid vuurwapen.

Eerder in de middag is er een ruzie geweest bij een supermarkt aan de Oosterhamriklaan. Bij die ruzie zou een vuurwapen getrokken zijn die later van de hand is gedaan in de Coranthijnestraat. Diverse politieagenten kwamen na de melding ter plaatse en begonnen direct een zoekactie. De politiemensen, die kogelwerende vesten droegen, keken onder andere in de bosschages en in afwateringsputten. Of er bij deze zoektocht ook iets is aangetroffen is onbekend. Ook is onbekend of er mensen zijn aangehouden.

Een getuige zei dat er een ruzie was tussen twee mannen bij de supermarkt, waarbij ook een vrouw betrokken was. Een van de mannen zou de autosleutels van de ander weggegrist hebben en ging er in zijn auto vandoor. Kort daarop was de politie massaal aanwezig bij de supermarkt.