06-06-2018, Politie Groningen & Haren Facebook

Let op! Babbelaars aan de deur!

Groningen - In de afgelopen dagen hebben we meerdere meldingen binnen gekregen van ouderen die het slachtoffer zijn geworden van de babbeltruc! Dit was aan de Parkweg, Siersteenlaan, Platinalaan en de Hora Siccamasingel.