06-06-2018, Robert v/d Veen / NiekerkNieuws.nl

Brandweeroefening in Den Horn geslaagd

Den Horn - Dinsdagavond rond kwart voor acht werd de brandweer van Zuidhorn opgeroepen voor een woningbrand aan de Dorpsstraat in Den Horn. Deze melding betrof een oefening van brandweer Groningen.

Eenmaal ter plaatse nam de bevelvoerder met de manschappen een rondje om het gebouw voor de voor verkenning, tijdens de gehele inzet sprak de Bevelvoerder en clustercommandant Sietse Smit de inwoners van Den Horn toe. In het pand waren nog slachtoffers aanwezig, deze werden door de manschappen uit de woning bevrijd. Na het controleren werd de brand “Sein Meester” gegeven.

Hierna begonnen de brandweerleden met het ventileren van de woning. Inwoners van Den Horn hebben vanaf het begin van de melding mee kunnen kijken tijdens het gesprek met de meldkamer in Drachten, en mee kunnen luisteren met de manschappen via de portofoon. De brandweer van Zuidhorn en Veiligheidsregio Groningen kunnen terug kijken op een zeer geslaagde en leervolle oefening over brand.