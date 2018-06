05-06-2018, Oogtv bron

Oude moordzaak houdt voetballers van het veld

Groningen - Een oude Groninger moordzaak heeft er voor gezorgd dat de spelers van Stanfries uit het Friese Appelscha afgelopen weekeinde niet wilden spelen tegen Aengwirden

Bij Aengwirden speelt de man die studente Tessa Klaver uit jaloezie in 2007 in de Plutolaan in de stad om het leven bracht. Hij kreeg daarvoor acht jaar cel wegens doodslag. Het stel had indertijd een relatie. De toen 19-jarige Klaver groeide op in Appelscha. De dader woonde in een naburig dorp. De zaak riep veel emotie op in de gemeente Ooststellingwerf waar Appelscha in ligt.

“Omdat een vroegere veroordeling van een speler van de tegenstander bij veel spelers van het eerste elftal nog te gevoelig ligt, heeft het bestuur in overleg met de spelers daarom besloten deze wedstrijd niet te voetballen. Wij willen daarmee de spelers en de club in bescherming nemen”, aldus het bestuur van Stanfries.