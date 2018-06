06-06-2018, Redactie

Parkeren tijdens de 112GroningenDag

Groningen - Op zaterdag 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in Martiniplaza, aan de Leonard Springerlaan 2 te Groningen.

De organisatie van de 112GroningenDag verwacht grote publieke belangstelling. Omdat het aantal parkeerplekken bij MartiniPlaza beperkt is, adviseren wij u op de fiets te komen naar MartiniPlaza of met het openbaar vervoer. MartiniPlaza ligt op ongeveer 15 minuten lopen vanaf het NS-station Groningen. U kunt ook buslijn 10 richting Hoornsemeer nemen. Komt u van verder en toch met de auto, dan kunt u parkeren op de gemeentelijke parkeerterrein (650 auto`s) en parkeerkelder, gelijk tegenover MartiniPlaza (gemeentelijk tarief € 2,10 per uur). Daarnaast kunt u gratis parkeren op het parkeerterrein(850 plekken) van de Gasunie aan de Concourslaan 17 in Groningen (5 minuten lopen).

Pendelbus vanaf P+R

Mochten alle parkeerterreinen vol komen te staan, dan kan er gebruik worden gemaakt van drie P+R parkeerplaatsen. Mensen die vanuit het noorden en Oosten van de provincie komen en mensen vanuit bijvoorbeeld Beijum en Lewenborg en Oost Groningen(Winschoten enz.)kunnen gebruik maken van het P+R terrein bij Kardinge. Vanaf dit terrein vertrekt 8 keer per uur een bus (lijn 3 of lijn 4). Deze bus stopt op de Verzetstrijderslaan. Vanaf deze halte is MartiniPlaza, via het stadspark, uitstekend lopend te bereiken.

De mensen die vanuit het westen van de provincie komen (en uit de provincie Friesland) kunnen gebruik maken van het P+R terrein bij Hoogkerk. Vanaf dit terrein vertrekt 8 keer per uur een bus (lijn 3 of lijn 4). Deze bus stopt op de verzetstrijderslaan. Vanaf deze halte is MartiniPlaza, via het stadspark, uitsteken lopend te bereiken.

Voor bezoekers vanuit het zuiden zijn er vanaf het P+R terrein bij Haren mogelijkheden. De daar vertrekkende bussen, stoppen bij de Van Ketwich Verschuurbrug, dat is redelijk ver van MartiniPlaza. Doorrijden naar het station en vanaf het station met lijn 6 (Hoornsemeer) naar MartiniPlaza, halte Paterswoldseweg bij Auto Century is een goed alternatief.

Kaartjes voor de bus zijn te koop in de automaat op de P+R parkeerterreinen. Er kunnen maximaal 5 volwassenen reizen op één kaartje (retour). Voor meer informatie check voor uw vertrek de actuele tijden op: www.qbuzz.nl/gd

Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur geven diverse hulpverleningsinstanties spectaculaire demonstraties en er is een grote informatie/veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.

Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag