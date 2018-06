06-06-2018, Martin Nuver 112Gr.

Auto door brand verwoest op de Wismarweg

Groningen - Woensdagmorgen werd er een autobrand gemeld achter een pand aan de Wismarweg in de stad.

Ter plaatse was er geen redden meer aan voor de brandweer. De oorzaak is onduidelijk. De politie maakte een registratie op. De auto is total loss.