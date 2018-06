07-06-2018, Facebook Ommelanden West Politie

Diefstal boot en boottrailer in Bedum

Bedum - Woensdag werd de politie naar de Verbindingsweg in de Gemeente Bedum gestuurd. Daar was een rubberboot, van het merk Zodiac Futura, met buitenboordmotor, van het merk Honda Bf 30D, weggenomen.