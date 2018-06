07-06-2018,

150 zakken hennepafval leiden naar hennepkwekerij

Tweede Exloërmond - Twee mannen uit Utrecht van 23 en 24 jaar werden op maandagavond 4 juni aangehouden omdat zij zakken hennepafval in de auto hadden.

Op de Exloërweg in Valthe zagen agenten die avond een langzaam rijdende auto met een barst in de voorruit. Toen agenten de twee inzittenden controleerden roken zij een wietlucht. In de achterbak van de auto vonden ze zo’n 150 zakken met daarin potgrond en restanten van een hennepkwekerij. De verdachten werden aangehouden. Bij hun fouillering hadden de mannen sleutels van een pand bij zich. Na onderzoek bleek een sleutel bij een locatie te horen op het Zuiderdiep in Tweede Exloërmond.

Over dit pand waren meerdere anonieme tips binnengekomen via Meld Misdaad Anoniem. Er zou een hennepkwekerij zitten. Ook bleek het stroomverbruik extreem hoog. Op dinsdagmiddag 5 juni werd door ons een bezoek gebracht aan het pand op het Zuiderdiep. Op de zolder van de schuur troffen wij 700 oogstrijpe planten aan. Op de begane grond bleek dat er net was geoogst. Hier lagen nog de overblijfselen van een dikke 600 hennepplanten. De 40-jarige bewoner werd aangehouden. De drie verdachten zitten nog vast.