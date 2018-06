07-06-2018, Jeroen Bos/ Oldambtnu.nl

Auto belandt in de sloot bij Zuidbroek

Zuidbroek - Een automobilist is donderdag met zijn voertuig in de sloot beland op de afrit van de A7 vanuit Scheemda bij de N33 richting Noordbroek. Tijdens het afhandelen van het ongeluk werd de afrit tijdelijk afgesloten.