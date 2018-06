07-06-2018, Oogtv bron

Beroving op de Eikenlaan

Groningen - Aan de Eikenlaan is in de nacht van woensdag op donderdag een man beroofd van zijn spullen. Het gebeurde tussen 00:30 en 01:00 uur.

Hij liep over de Eikenlaan, toen hij van achteren werd benaderd door drie mannen. Ze bedreigden hem met een wapen, waarna hij al zijn waardevolle spullen moest afgeven. Nadat hij dit had gedaan, werd nog een ketting van zijn nek getrokken. De drie daders gingen er per scooter en fiets vandoor.

Het slachtoffer kon nog net zien dat ze de Magnoliastraat inreden. Ze hadden een donkere huidskleur en droegen donkere kleding. Onderling spraken ze met een vreemde taal. Een van de mannen droeg een sjaal. De politie vraagt mensen die meer van de beroving weten, contact op te nemen.