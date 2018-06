09-06-2018, 112Groningen

445 dagen gevangenisstraf voor 27-jarige Linda B. wegens brandstichtingen (Video)

Groningen - De 27-jarige Linda B. uit Groningen staat vrijdag voor de rechtbank in Groningen wegens brandstichting. Dat meldt Rtvnoord.

De vrouw zou vorig jaar september vier auto's in brand hebben gestoken in de Groninger wijk Kostverloren. De politie vermoedt dat de verdachte ook verantwoordelijk is voor een reeks branden in Haren.

Linda B. zelf ontkent elke betrokkenheid.

Update: 445 dagen gevangenisstraf, waarvan 360 dagen voorwaardelijk. Dat is de eis van het Openbaar Ministerie tegen Linda B., verdacht van een aantal autobranden in de Groningse wijk Kostverloren in september vorig jaar.

Omdat B. al 85 dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft ze het onvoorwaardelijke deel van de celstraf niet uit te zitten. De voorwaardelijke straf blijft wel staan.

