22-06-2018, 112Groningen

Brandstichtster Kostverloren krijgt celstraf (Video)

Groningen - Zes maanden celstraf, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Dat is de straf die 27-jarige Linda B. opgelegd heeft gekregen voor het stichten van een autobrand in de Groningse wijk Kostverloren.

Voor haar betrokkenheid bij drie andere autobranden was volgens de rechtbank onvoldoende bewijs.

Uit verschillende verklaringen van agenten en sporenonderzoek blijkt volgens de Rechtbank Noord-Nederland dat de vrouw in de buurt was en dat er ten tijde van de brandstichting niemand anders in die straat gelopen heeft. Gelet op die feiten is de rechtbank van oordeel dat het niet anders kan dan dat verdachte degene is die deze brand heeft gesticht. Naar het oordeel van de rechtbank is er geen overtuigend bewijs voor drie van de vier gevallen van brandstichting, hoewel er sterke aanwijzingen zijn voor het daderschap van verdachte.

Toen de vrouw vorig jaar in de Groningse wijk Kostverloren woonde, vonden daar in korte tijd vier autobranden plaats. Het Openbaar ministerie eiste voor deze vier autobranden eerder 445 dagen cel, waarvan 360 dagen voorwaardelijk. Naast de gevangenisstraf moet de vrouw zich ook laten behandelen voor alcoholproblemen. Ze verblijft daarvoor nu al in een kliniek in Zuidlaren.

