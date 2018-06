09-06-2018, 112Groningen

Politie ontmantelt drugslab in Blijham, 2 aanhoudingen (Video)

Blijham - Een speciaal arrestatieteam is vrijdagavond rond 19:00 uur een drugslab aan de Winschoterweg in Blijham binnengevallen. Even daarvoor reden veel AT auto`s naar het pand toe.

Ook werd er een speciaal zwaar gepantserde wagen ingezet bij deze actie. In de woning werd een drugslab aangetroffen meldt de landelijke eenheid via hun Twitter account. Een speciaal team ontmanteld het lab. Twee personen zijn aangehouden.