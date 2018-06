09-06-2018, Michael Huising 112gr.

Tweetal raakt te water in Wildervank

Wildervank - In de nacht van vrijdag op zaterdag rond half een werden de hulpdiensten opgeroepen voor een persoon te water langs de Raadhuisstraat.

Een tweede persoon die erbij was is er achter aangesprongen om te helpen. Toen de brandweer ter plaatse kwam was 1 persoon inmiddels weer op de kant, de andere is met hulp van de brandweer aan de kant geholpen.

Na een kort check in de ambulance mochten de personen hun weg vervolgen. Maar omdat de personen vervelend naar elkaar toe waren en niet goed voor rede vatbaar waren zijn ze uiteindelijk gearresteerd en meegenomen door de politie. Vermoedelijk was er drank in het spel.