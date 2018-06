18-06-2018, Persbericht

Open dag brandweer Middelstum zaterdag 23 juni

Middelstum - Zaterdag 23 juni organiseren wij een open dag in Middelstum. Van 11.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom aan het Concordiaplein in het centrum van Middelstum.

Wat de dag extra feestelijk maakt is dat de brandweer in Middelstum 140 jaar bestaat. Er zijn activiteiten voor jong en oud en iedereen is welkom!

Programma

Benieuwd hoe brandweermensen een auto openknippen? Of knip jij liever zelf in een auto? Dat kan tijdens de open dag. Ook zijn er demonstraties over hoe je een vlam in de pan dooft en kan je oude- en nieuwe brandweervoertuigen bekijken. Voor kinderen zijn er brandweerspuitspellen, een springkussen en schmink in de middag. Ook is 112Groningen.nl aanwezig met hun stand.



De demo’s over autoknippen zijn om 11.30 en 13.30 uur. De demo’s over hoe je een vlam in de pan dooft zijn om 12.30 en 15.00 uur.

Vrijwilligers gezocht

De open dag in Middelstum is ook een mooie gelegenheid om te bezoeken als je er over nadenkt om vrijwilliger te worden bij de brandweer. De kazernes in Middelstum én Loppersum zoeken nieuwe vrijwilligers. In het bijzonder vrijwilligers die overdag in Middelstum of Loppersum zijn. Bijvoorbeeld als je daar werkt.

Heb jij interesse? Kom dan langs tijdens de open dag en ga met vrijwilligers in gesprek over het brandweervak.

De vorige open dag in 2008