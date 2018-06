09-06-2018, Remco v/d Berg

Konijn op dak in Bedum bij jaarfeest

Bedum - Zaterdagmiddag was er een jaarfeest bij 's Heerenloo in Bedum. De opening werd gedaan door Burgemeester Erica van Lente. Ook brandweer Bedum was hier voor uitgenodigd.

Door een fout in een goocheltruc was een konijn op het dak terecht gekomen. Tevens was er een klein brandje op het dak. De brandweer moest het konijn van het dak bevrijden.