10-06-2018, Meternieuws.nl

Dodelijk ongeval nabij Lutjegast (Video)

Lutjegast - Diverse hulpdiensten zijn zondagmorgen naar het Van Starkenborghkanaal bij Lutjegast gegaan omdat daar een auto te water was geraakt. Een getuige zag de auto drijven en onder water gaan. Het scheepvaart verkeer ligt tijdelijk stil.

De traumahelikopter kwam ook ter plaatse. Na een zoektocht werd het voertuig gevonden. De toedracht is nog onbekend. De persoon is overleden, meldt de politie om 11:00 uur via Twitter. Hulpdiensten konden niks meer betekenen. Het onderzoek door de VOA naar de oorzaak van het ongeluk is in volle gang.

Later meer over de identiteit.