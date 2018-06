11-06-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Te water geraakte man op de Langewijk overleden (Video)

Sappemeer - Een man is maandagochtend overleden nadat hij door een nog onbekende reden te water was geraakt in een sloot langs de Langewijk in Sappemeer.

Het slachtoffer is door omstanders uit het water gehaald en vervolgens langdurig gereanimeerd door medewerkers van de politie, ambulancedienst, brandweer en de traumahelikopter. Ondanks de inzet van de hulpdiensten overleed de man ter plaatsen.