11-06-2018, Persbericht & Foto’s Groningen Seaports

Zaterdag 23 juni: Open dag voor jong en oud in Eemshaven!

Eemshaven - Zaterdag 23 juni van 10.00 tot 17.00 uur organiseert Groningen Seaports een Open Dag in de Eemshaven.

Het wordt een boeiend programma voor jong én oud! Van informatietochten met bussen tot wateractiviteiten en een groot gezelligheidsplein met foodtrucks, springkussens, een bungee trampoline, schmink en muziek.

Groningen Seaports organiseert deze dag als onderdeel van haar omgevingscommunicatie. In 2015 was er eveneens een open dag. In de afgelopen drie jaar heeft de haven zich zodanig ontwikkeld, dat het zeker de moeite waard is om weer een open dag te organiseren!

Kom met de trein!

Speciaal voor deze open dag heeft Arriva haar dienstregeling voor het treinvervoer naar het nieuwe treinstation Eemshaven - die normaal is afgestemd op de vaartijden van de boot naar

Borkum - uitgebreid. Bezoekers kunnen de hele dag door gebruik maken van de trein. Hiervoor is zelfs een extra voordelig dagticket beschikbaar, waarop kinderen t/m 11 jaar gratis meereizen. De eerste (extra) reismogelijkheid vanuit Groningen is om 08:52uur. Vanaf dat moment rijdt de trein ieder half uur vanuit Groningen naar de Eemshaven. De laatste (extra) reismogelijkheid vanuit de Eemshaven vertrekt om 17:52 uur richting Groningen.



Auto

Komt u toch met de auto, dan is er parkeergelegenheid in de omgeving van Nijlicht, het Zeemanshuis en bij Wijnne Barends. Borden geven dit aan bij binnenkomst in de haven.

Centrale locaties

Centrale punten in het hele programma zijn het bedrijf Wijnne Barends en het gebouwencomplex Nijlicht. Op het terrein van Wijnne Barends is een groot ‘gezelligheidsplein’ ingericht met foodtrucks, springkussens, een bungee trampoline, schmink en muziek. In Nijlicht vindt een informatiemarkt plaats, waar onder andere de firma’s TenneT, Lagerwey, Aldel, Rob Ubels Waddenribtochten en Theo Pouw acte de présence geven. Deze bedrijven zullen onder andere aandacht schenken aan de vacatures die er zijn of komen en geven een doorkijkje in alle lopende en toekomstige projecten in en nabij de Eemshaven.

Rondritten per bus

Er rijden er voortdurend bussen vanaf NS station Eemshaven, Wijnne en Barends en Nijlicht rond volgens het bekende ‘hop on hop off’ systeem. Deze route leidt de bezoeker langs allerlei bedrijven en projecten in de haven.











Wateractiviteiten

Natuurlijk is de haven ook vanaf het water te bekijken. Zo biedt AG Ems (Borkumlijn) twee gratis rondvaarten aan. Verder wordt de hoogste windturbine van Nederland, David van de firma Lagerwey, opengesteld voor het publiek, opent het Zeemanshuis haar deuren, kun je terecht bij Restaurant Diekgat, waar ook Ron Burema RIB varen zich presenteert en ligt de Ecolution van Wubbo Ockels in de haven. En nog veel meer!



Website

Het programma voor de Open Dag is nagenoeg rond. Vanaf 15 juni is het definitieve programma te zien op www.groningen-seaports.com waar ook een link zal staan naar de kortingsactie voor de trein en het speciale- ticket: https://www.arriva.nl/eticket/d?ticket_type_id=264