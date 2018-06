11-06-2018, Gerrie de Groot Oldambtnu.nl

Gaslek na graafwerkzaamheden in Bad Nieuweschans

Bad Nieuweschans - In de Charlottestraat in Bad Nieuweschans is maandagmorgen om 10:40 uur een gaslek ontstaan bij graafwerkzaamheden.

In de straat zijn werkzaamheden bezig voor het aanleggen van hemelwater afvoer. De brandweer zorgde voor een veilige omgeving. De nabij gelegen school hoefde niet te worden ontruimd. Het lek is door Enexis gedicht.