Auto in de vangrail bij Winschoten

Winschoten - Op de A7 tussen Winschoten en Beerta is maandagochtend rond 10:15 uur een bestuurder met zijn auto in de vangrail beland.

De hulpdiensten kwamen ter plekke, en hebben de man onderzocht in een ambulance. Het is onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Een berger heeft het voertuig afgesleept.