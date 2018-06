11-06-2018, Marcella Werkman 112gr.

Woningen ontruimd na gaslek in Loppersum (Video)

Loppersum - In Loppersum zijn maandagmiddag diverse woningen ontruimd aan de Badweg en Pomonaweg in verband met een gaslek. Er werd opgeschaald naar middel hulpverlening.

Het gaslek ontstond na werkzaamheden. Enexis gaat het lek dichten. Rond 15.40 uur konden de meeste bewoners weer naar huis.