12-06-2018, Oogtv bron

Forse dakbrand in Ten Boer

Ten Boer - De brandweer van Ten Boer en Groningen zijn dinsdagmiddag uitgerukt naar een brand in Ten Boer. Aan de Roggeneed is brand ontstaan op het dak van een woning.

Het vuur was snel geblust. De brandweer van Groningen is teruggegaan naar de kazerne. De collega’s van Ten Boer zijn nog aan het nablussen. De brand ontstond terwijl een dakdekker bezig was. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is.