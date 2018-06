12-06-2018, Redactie

112GroningenDag: Spoed ja of nee?

Groningen - Stel, het is weekend en uw kind wordt plotseling flink ziek. Of u maakt zich zorgen om uw partner die het ‘s avonds steeds benauwder krijgt. Of omdat u zichzelf flink verwondt tijdens een huishoudelijk klusje.

Soms kan medische hulp of advies niet wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw huisarts. Dan is het goed om te weten dat u bij de huisartsenspoedposten van Doktersdienst Groningen terecht kunt.





Test uw kennis!

Wat is spoed? Test uw kennis tijdens de 112GroningenDag en doe mee met onze rubriek ’Spoed ja of nee?’. U krijgt tien medische situaties voorgelegd. Zou u contact opnemen met de huisartsenspoedpost van Doktersdienst Groningen? Of kan het wachten tot het eerstvolgende spreekuur van de eigen huisarts? Wij nodigen u van harte uit om tijdens de ‘112 GroningenDag’ op 16 juni a.s. een kijkje te komen nemen bij de stand van Doktersdienst Groningen!





Heeft u met spoed een huisarts nodig?

Doktersdienst Groningen verzorgt in de avond, de nacht, het weekend én op feestdagen de spoedeisende huisartsenhulp. Wij zijn doordeweeks bereikbaar tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur ‘s ochtends. In het weekend en op feestdagen kunt u 24 uur per dag bellen. Doktersdienst Groningen heeft 6 huisartsenspoedposten verspreid over de provincie: Delfzijl, Groningen, Hoogezand, Leek, Stadskanaal, Winschoten en met ingang van 30 juni 2018 ook in Scheemda.





Daarnaast heeft Doktersdienst Groningen 6 visiteauto’s rijden in het gebied. Bent u te ziek bevonden om naar de huisartsenspoedpost te komen, dan komt de dokter bij u thuis.





Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.





