13-06-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Arrestatieteam ingezet in Hoogezand (Video)

Hoogezand - De Ferdinand Bolstraat in Hoogezand is dinsdagavond een tijd lang afgesloten geweest vanwege een verwarde man.

Agenten in kogelwerende vesten en leden van een arrestatieteam stonden klaar om in te grijpen maar na een gesprek met een onderhandelaar van de politie kon de man zonder geweld aangehouden worden. Medewerkers van de brandweer en ambulance stonden in de omgeving klaar om ingezet te worden indien dit nodig was.