13-06-2018, Politie Facebook

Getuigen oproep i.v.m. mishandeling

Haren - Op dinsdagmorgen 12 juni rond 11.45 uur heeft er een geweldincident plaatsgevonden op de Noordderzanddijk te Haren.

De aangever was in zijn weiland mishandeld door een man die daar twee honden aan het uitlaten was. De wandelaar is een sportief type van ongeveer 35/40 jaar, lengte 1.85, hij droeg een zwart glimmend sportbroekje, zwart met groen gestreept shirt en sportschoenen.

Hij had twee honden bij zich, een kleine licht bruine hond en een middel grote lichtbruine hond.



Heeft u iets gezien of weet u wie de wandelaar is dan graag contact met ons opnemen via 0900-8844